اخبار العالم

عودة أكثر من ألف لاجئ سوري إلى بلادهم خلال الـ 24 ساعة الماضية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين بعودة 1131 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم من أراضي الدول الأجنبية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

 

وقال المركز في نشرة إعلامية، اليوم السبت، في هذا الشأن: "عاد 1131 لاجئ خلال الــ24 ساعة الماضية إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي

الدول الأجنبية: 245 لاجئ (من بينهم 73 امرأة  و125 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 886 شخصا (من بينهم 266 امرأة و452 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

 

Advertisements

في الوقت نفسه، ووفقا لبيانات المفوضية العليا

للاجئين بالأمم المتحدة حتى الـ 5 من شهر يناير 2020، يوجد 6 مليون و569 ألف و742 لاجئ سوري مسجلون رسميا، من بينهم مليون و970 ألف امرأة و3 مليون و350 ألف و568 طفلا)

 

كان مركز المصالحة الروسي قد أشار في نشرة له، في الأول من شهر يناير الجاري، إلى عودة  أكثر من 740 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم من شهر أيلول/سبتمبر 2015 بفضل عملية إعمار المؤسسات الاجتماعية في البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عودة أكثر من ألف لاجئ سوري إلى بلادهم خلال الـ 24 ساعة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا