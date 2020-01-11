عودة أكثر من ألف لاجئ سوري إلى بلادهم خلال الـ 24 ساعة الماضية

أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين بعودة 1131 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم من أراضي الدول الأجنبية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وقال المركز في نشرة إعلامية، اليوم السبت، في هذا الشأن: "عاد 1131 لاجئ خلال الــ24 ساعة الماضية إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي

الدول الأجنبية: 245 لاجئ (من بينهم 73 امرأة و125 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 886 شخصا (من بينهم 266 امرأة و452 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

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في الوقت نفسه، ووفقا لبيانات المفوضية العليا

للاجئين بالأمم المتحدة حتى الـ 5 من شهر يناير 2020، يوجد 6 مليون و569 ألف و742 لاجئ سوري مسجلون رسميا، من بينهم مليون و970 ألف امرأة و3 مليون و350 ألف و568 طفلا)

كان مركز المصالحة الروسي قد أشار في نشرة له، في الأول من شهر يناير الجاري، إلى عودة أكثر من 740 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم من شهر أيلول/سبتمبر 2015 بفضل عملية إعمار المؤسسات الاجتماعية في البلاد.