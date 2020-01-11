الحرس الثوري: القوات الجوية تتحمل مسئولية إسقاط الطائرة الأوكرانية بالكامل

أعلن قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، أن قواته تتحمل مسئولية إسقاط الطائرة الأوكرانية بالكامل، وأكد استعداد القوات الجوية لتنفيذ أي قرار يتخذه المسئولون.
وقال قائد القوات الجوية إن ظروف المنطقة خلال الأسبوع الماضي كانت خطيرة للغاية، احتمال المواجهة مع الولايات المتحدةخلال الأسبوع الماضي كان الأكبر منذ انتصار الثورة الإيرانية.
وأضاف أن "الأمريكيين كانوا على أهبة الاستعداد وقواتنا المسلحة كانت مستعدة بنسبة 100% والأمريكيون هددوا باستهداف 52 موقعًا داخل البلاد".
وأوضح أنه تم إبلاغ المنظومات الدفاعيةبالاستعداد لأي احتمال، كما تمت إضافة دفاعات صاروخية إلى العاصمة طهران.
وأشار قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني أن "العدو أطلق صواريخ كروز نحو أهداف في إيران بعد الهجوم الصاروخي".
وأكد أن قواته طلبت وقف كافة الرحلات الجوية في أجواء البلاد، وأن الدفاعات الجوية اعتقدت أن الطائرة الأوكرانية صاروخ كروز معادي على بعد 19 كيلومترًا.
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