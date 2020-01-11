الكويت تعلن الحداد ثلاثة ايّام

أعلن في الكويت الحداد لمدة ثلاثة ايّام اعتبارا من السبت وتنكيس الأعلام لوفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان. وقد قطع تلفزيون الكويت بثه المباشر لإذاعة آيات من القرآن الكريم،ونقل جنازة الراحل قابوس من سعيد سلطان عمان الذي وافته المنية أمس ودفن صباح اليوم.
وقد نقل انس الصالح نائب رئيسالوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أمر امير الكويت الشيخ صباح الاحمد بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الإعلام وتعطيل جميع الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم حدادا على وفاة المغفور له بأذن الله تعالى .
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