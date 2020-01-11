تايوان.. الناخبون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

توجه الناخبون في تايوان إلى مراكز الاقتراع، اليوم السبت، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات من المتوقع على نطاق واسع أن تضمن فترة ثانية ونهائية مدتها أربع سنوات للرئيسة الحالية تساي إنج وين.
وشوهدت طوابير طويلة خارج مراكز الاقتراع، اليوم السبت.
ورصدت قناة "فورموسا" التلفزيونية الرئيسة تساي في طابور طويل أمام مدرسة ابتدائية في تايبيه، حيث أدلت بصوتها.
ويعد المنافس الرئيسي لتساي هو هان كو يو "62 عاماً" عمدة كاوهسيونج من الحزب القومي الصيني اليميني الموالي للصين. وتعهد هان بتنشيط الاقتصاد المحلي.
والمتنافس الثالث على الرئاسة هو الأمين العام السابق للحزب القومي الصيني جيمس سونج "77 عاماً" والمرشح عن حزب الشعب أولاً المحافظ.
ويحق لنحو 3ر19 مليون ناخب فوق سن العشرين بمن فيهم 18ر1 مليون شاب يدلون بأصواتهم للمرة الأولى، انتخاب رئيسهم و113 نائباً للبرلمان.
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