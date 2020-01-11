(بالفيديو) سفينة تابعة للبحرية الروسية كادت تصدم مدمرة أمريكية في بحر العرب

قال الأسطول الخامس الأمريكي ومقره البحرين، في بيان، الجمعة 10 يناير/كانون الثاني 2020، إن سفينة تابعة للبحرية الروسية «اقتربت بشدة» من مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية في شمالي بحر العرب، الخميس، في حين اتهمت موسكو المدمرة الأمريكية بـ «عدم الاحترافية».

الأسطول الخامس قال إن المدمرة الأمريكية «فراجوت» أطلقت خمسة أصوات تحذيرية، وطلبت من السفينة الروسية تغيير مسارها. وقال البيان: «رفضت السفينة الروسية في بادئ الأمر، لكنها غيَّرت مسارها بنهاية المطاف».

كما أوضح الأسطول -الذي نشر تسجيلاً مصوراً للحادثة- أنه «على الرغم من أن السفينة الروسية قررت التحرك، فإن التأخر بادئ الأمر في الامتثال للقوانين الدولية في أثناء اقترابها بشكل عدائي، زاد خطر وقوع تصادم».

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قبل أن يختم البيان بأن «الأسطول الحربي الأميركي يواصل توخي اليقظة، وهو مدرَّب على العمل بشكل مهني. إننا مستمرون في تشجيع سفن كل الدول على العمل بالتوافق مع القوانين والمعايير والقواعد المعترف بها دولياً للملاحة». ولم تُصدر وزارة الدفاع الروسية فوراً أي تعليق على هذا الحادث، وفقاً لموقع قناة «روسيا اليوم».

بينما نقلت شبكة «سي إن إن» عن اثنين من مسؤولي الدفاع، قولهما إن السفينة الروسية اقتربت لمسافة تصل إلى 180 قدماً (نحو 55 متراً) من السفينة الأمريكية، وأضافا أنها كانت تعمل على المراقبة وجمع المعلومات الاستخباراتية، وتحمل اسم «إيفان خورز».

في المقابل، نقلت وكالات أنباء روسية عن بيان لوزارة الدفاع، قوله إن موسكو نفت الجمعة، أن تكون إحدى سفنها اقتربت بشكل خطير من مدمرة للبحرية الأمريكية في شمالي بحر العرب أمس.

وزارة الدفاع الروسية قالت في البيان، إن سفينة البحرية الأمريكية قطعت مسار السفينة الروسية، في تصرُّف «غير احترافي» و «انتهاك متعمد لمعايير أمن الملاحة الدولية».