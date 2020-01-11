كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحرس الثوري الإيراني: نتحمل مسؤولية تحطم الطائرة الأوكرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن قائد بالحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، أنه سيتحمل المسؤولية الكاملة عن تحطم الطائرة الأوكرانية بعد إقلاعها من مطار الخميني.

وقال قائد القوات الجوية في الحرس الثوري، في تصريحات صحفية: " تمنيت أن أموت و لا أشهد مثل هذا الحادث".

وقد أفاد التليفزيون الإيراني، بأن الطائرة الأوكرانية التي سقطت، يوم الأربعاء الماضي، قصفت نتيجة خطأ بشري غير مقصود.

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وأشار التليفزيون الإيراني، إلى أن الطائرة الأوكرانية تعرضت للقصف بعد أن حلقت بالقرب من موقع عسكري، مضيفًا أنه ستتم محاسبة الأطراف المسؤولة عن ذلك.

ورجحت عدة دول، أن الطائرة الأوكرانية قد سقطت من جراء التعرض لصاروخ إيراني.

وسقطت الطائرة بعد فترة وجيزة من الإقلاع، ووقع الحادث في الليلة التي شهدت إطلاق إيران لعدة صواريخ صوب قاعدتين عسكريتين في العراق.