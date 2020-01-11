كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عمران خان" و"ناريندرا مودي" يعربان عن حزنهما بعد وفاة السلطان قابوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم رئيس وزراء الهند وباكستان ناريندرا مودي وعمران خان تعازيهما في وفاة السلطان العماني قابوس بن سعيد آل سعيد.

وأعرب كلاهما عن تعازيه للشعب العماني على تويتر.

وقدم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم السبت الموافق 11 يناير، أعمق التعازي لشعب عمان بمناسبة وفاة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد.

وعلى حسابه على تويتر، وصف السلطان الراحل بأنه صاحب رؤية قام بتحويل عمان إلى دولة حديثة نابضة بالحياة.

وأضاف "لقد فقدت عمان زعيمًا محبوبًا، وباكستان صديقًا وثيقًا وموثوقًا، رحمه الله في سلام أبدي".

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وفي سلسلة من التغريدات، غرد رئيس الوزراء الهندي مودي "أشعر بالحزن العميق لمعرفة وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد.

وأضاف "لقد كان زعيمًا ورجل دولة بصيرة حولت سلطنة عمان إلى دولة حديثة ومزدهرة. لقد كان منارة للسلام لمنطقتنا والعالم".

كما وصف رئيس الوزراء الحاكم الراحل بأنه صديق حقيقي للهند، وذكر أنه قدم قيادة قوية لتطوير شراكة استراتيجية حيوية بين الهند وسلطنة عمان.

وأوضح مودي "سأظل دائمًا نعتز بالدفء والود الذي تلقيته منه رحمه الله في راحة".

وجاءت هذه التصريحات بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد العماني مساء يوم الجمعة عن عمر يناهز 79 عامًا. وكان أطول حاكم في العالم العربي. حسبما ذكر موقع خليجي تايمز.

