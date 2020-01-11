كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العمانيون يتفاعلون مع وفاة السلطان قابوس: "وداعا بابا قابوس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفى السلطان قابوس بن سعيد العماني مساء الجمعة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في وقت مبكر من اليوم السبت، وأعلن الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام.

وانتقل العمانيون إلى مواقع التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" و"انستجرام" لمشاركة الأخبار والتعازي.

وقال الكثيرون إن الزعيم المثالي ضاع.

ونشر أحد المواطنيين العمانيين "وداعًا بابا قابوس، سنفتقدك كثيرًا. مضيفًا "رحمك الله، في الجنة".

ونشر شاين سومير "من حسن حظك أن تعيش في هذا البلد الجميل خلال ثلاثة عقود من قيادتك، وتترك وراءك أمة متسامحة ومعتدلة وتقدمية وموحدة".

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وأضاف "استرح بابا قابوس، ستكون سلطانًا إلى الأبد".

واعتبر الكثيرون السلطان قابوس والد سلطنة عمان الحديثة وصاحب رؤية، وشكروه على تطوير عمان. وتحت قيادته حصلت البلاد على العديد من المدارس والمستشفيات الجديدة.

ونشرت أحد المواطنات العمانيات تغريدة على حسابها الشخصي على تويتر "السلطان قابوس الذي بنى عمان الحديثة بطلًا حقيقيًا"

ووصفه كثيرون آخرون بأنه زعيم محب للسلام، وأشاد بالجهود التي بذلها لتعزيز السلام والاستقرار ليس فقط في عُمان بل في المنطقة بأسرها.

وقالت مواطنة أخرى "سيظل السلطان قابوس يتذكر دائمًا جهوده من أجل الاستقرار، والسلام في الشرق الأوسط. رحمه الله أعلى مرتبة في جنة". حسبما ذكر موقع خليجي تايمز.