كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحرس الثوري الإيراني: سنقدم تفسيرا واعتذارا عن إسقاط الطائرة الأوكرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحرس الثوري الإيراني، أنه سيقدم تفسيرًا واعتذارًا عن قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية بعد إقلاعها من مطار الخميني.

وكشف مصدر عسكري إيراني، اليوم السبت، أن الطائرة الأوكرانية التي سقطت، يوم الأربعاء الماضي، قصفت نتيجة خطأ بشري غير مقصود.

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وأضاف أن الطائرة الأوكرانية قصفت عن طريق الخطأ، مشيرا إلى أن الطائرة الأوكرانية تعرضت للقصف بعد أن حلقت بالقرب من موقع عسكري.

وكانت عدة دول رجحت أن الطائرة الأوكرانية قد سقطت من جراء التعرض لصاروخ إيراني.

وسقطت الطائرة بعد فترة وجيزة من الإقلاع، ووقع الحادث في الليلة التي شهدت إطلاق إيران لعدة صواريخ صوب قاعدتين عسكريتين في العراق.