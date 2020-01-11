كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر أول تصريحات لهيثم بن طارق آل سعيد سلطان عُمان الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سلطان عُمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد قابوس، اليوم السبت، إن السلطان قابوس بن سعيد أرسى مكانة دولية للسلطنة.

وأضاف السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، خلال مراسم تنصيبه: "سنسير على نهج السلطان قابوس بن سعيد ونحرص على عدم التدخل في شؤون الغير".

وأشار السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، إلى أنه سيواصل مع الأشقاء في دول الخليج مسيرة التعاون والتعاضد، مؤكدًا السعي مع الدول العربية إلى النأي بالمنطقة عن الصراعات.

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وتابع: "سنحافظ على العلاقات الودية مع كل الدول وسنواصل السياسة الخارجية القائمة على التعايش السلمي".

وقد أعلن التلفزيون الرسمي العُماني، صباح اليوم السبت، رسميًا تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا للبلاد، خلفًا لقابوس بن سعيد.

وتوفى السلطان قابوس بن سعيد، صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز 79 عاما، كما تم الإعلان عن تعطيل العمل الرسمي في البلاد في القطاعين العام والخاص، وتنكيس الأعلام خلال أيام الحداد.