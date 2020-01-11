كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجددًا.. إغلاق حساب المرشد الإيراني آية الله خامنئي على "تويتر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلقت منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، حساب المرشد الإيراني الأعلى آية الله على خامنئي، وقال "تويتر": "كان هناك بعض النشاط غير العادي من هذا الحساب".

وكما ورد، فإن أسباب تعليق حساب المرشد الإيراني الأعلى غير واضحة على الفور، ولم يصدر أي تصريح رسمي من "تويتر" حول الأسباب الكامنة وراء قرارهم تعليق حساب "خامنئي"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وتم إغلاق حساب "خامنئي" بعد ساعات من اعتراف إيران بإسقاط طائرة بوينج 737 الأوكرانية دون قصد.

في وقت سابق من اليوم، عقد "خامنئي" اجتماعًا طارئًا دعا خلاله إلى الكشف العلني عن نتائج التحقيق في المأساة.

وأعلنت وسائل إعلام غربية، بتحطم طائرة ركاب أوكرانية في طهران وعلى متنها 180 راكبا، الطائرة وهي من نوع بوينغ 737.

وذكر مصدر عسكري إيراني، أن الطائرة الأوكرانية التي سقطت، يوم الأربعاء الماضي، قصفت نتيجة خطأ بشري غير مقصود، وفقًا للتليفزيون الإيراني.

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وقال المصدر العسكري، إن الطائرة الأوكرانية قصفت عن طريق الخطأ، مشيرا إلى أن الطائرة الأوكرانية تعرضت للقصف بعد أن حلقت بالقرب من موقع عسكري، مشيرًا إلى أنه سيتم محاسبة الأطراف المسؤولة عن ذلك.

وكانت عدة دول رجحت أن الطائرة الأوكرانية قد سقطت من جراء التعرض لصاروخ إيراني.

وسقطت الطائرة بعد فترة وجيزة من الإقلاع، ووقع الحادث في الليلة التي شهدت إطلاق إيران لعدة صواريخ صوب قاعدتين عسكريتين في العراق.

وقد صرح الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في بيان، اليوم السبت، بأن أوكرانيا تتوقع إجراء تحقيق كامل والاعتراف الكامل بالتهمة والتعويض من إيران بعد إسقاط طائرة ركاب أوكرانية.

وقال "زيلينسكي": "لقد أقرت إيران بالندم في تحطم الطائرة الأوكرانية. لكننا نصر على الاعتراف الكامل بالتهمة"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".