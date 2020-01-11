كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا وبريطانيا تنعيان السلطان قابوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت سفارات المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وإيطاليا، في مسقط تعازيها بعد وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. حسبما ذكرته وكالة رويترز.

وصرح بيان من السفارة البريطانية في مسقط: "إننا نشعر بحزن عميق لوفاة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. ونتقدم بأحر التعازي إلى شعب عمان، لقد كان صديقًا حقيقيًا للمملكة المتحدة، اشتهر بحكمته وشفقته ورؤيته.

وأضاف البيان، لقد عمل بتفان من أجل تطوير عمان وتعزيز السلام والتسامح.

وأضافت السفارة الأمريكية، في بيانها "نقدم أعمق التعازي والعزاء لعائلة صاحب الجلالة ولشعب سلطنة عمان. وتجسد قيادته الصادقة إخلاصه وكرمه وتسامحه وحبه العميق لبلده.

Advertisements

وأضاف البيان "سوف يفتقد صاحب الجلالة السلطان قابوس ليس فقط من قبل شعب عمان، ولكن أيضًا من قبل أصدقائه والمعجبين به في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة. "

وصرحت السفارة الإيطالية في مسقط "تعرب سفارة إيطاليا عن خالص تعازيها لشعب عُمان الصديق لفقدانها الحزين لجلالة السلطان قابوس بن سعيد".

وأضاف بيان السفارة "كان صديقًا حميمًا لإيطاليا، فقد كان قائدًا ذا بصيرة كرس حياته لتنمية وسلامة عمان وشعبها، مما جعل السلطنة داعية للسلام والتسامح والاستقرار في المنطقة".

