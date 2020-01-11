أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

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أخبار عاجلة الآن || إيران تعترف بمسئوليتها عن تدمير الطائرة الأوكرانية

اعترفت السلطات الإيرانية، السبت، بمسؤوليتها عن تدمير الطائرة الأوكرانية، كما أفاد التلفزيون الإيراني. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || الأمم المتحدة تسقط قرار ترامب بإعتبار القدس عاصمة إسرائيل

أكدت الأمم المتحدة، سيادة الشعب الفلسطيني على القدس بتأييد ١٢٨ دولة وسقوط قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعتبارها عاصمة إسرائيل. أخبار عالمية عاجلة اليوم || وفاة السلطان قابوس| عاجل.. نص بيان تنصيب هيثم بن طارق

أصدر مجلس الدفاع في سلطنة عمان، بيانًا صباح السبت، كشف خلاله تفاصيل اختيار السلطان الجديد للبلاد، خلفًا لـ"قابوس بن سعيد"، الذي وافته المنية فجر اليوم.

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