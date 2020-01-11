كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تبدأ في نشر نظام الأسلحة المتقدمة على طول حدود الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح قائد الجيش الهندي، مانوج موكوند نارافان، في مؤتمره الصحفي الأول في نيودلهي، بأن البلاد بدأت في نشر أنظمة أسلحة متطورة وتحسين البنية التحتية على طول الحدود مع الصين.

وقال "نارافان"، اليوم السبت، في نيودلهي: "في وقت ما كان نظام الأسلحة المتقدم أكثر تجاه الجبهة الغربية - باكستان -. الآن نعتقد أن كلا الحدود لهما نفس القدر من الأهمية. في هذا السياق يحدث إعادة التوازن"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

بالتأكيد على موازنة التهديد على الحدود الشرقية للأمة، يصر قائد الجيش الهندي على بناء القدرات مثل الطرق والسكن والتخزين للذخيرة في الشرق.

وأضاف "نارافان"، في ظل علاقة عسكرية متنامية بين الصين وباكستان: "أن نشر القوات المسلحة في أعلى ميدان في العالم سياتشن أمر حاسم للجيش الهندي. إنها مهمة استراتيجيا. ومن هناك يمكن أن يحدث التواطؤ بين باكستان والصين".

وقال الجنرال نارافان، الذي قضى سنوات على طول الحدود الصينية كرئيس للقيادة الشرقية للجيش وقائد بنادق آسام، أيضًا، إن الخلافات على طول خط السيطرة الفعلية مع الصين يتم تسويتها محليًا الآن.

وأشار إلى أنه: "بعد المبادئ التوجيهية الاستراتيجية، يتم فرز الفروق الصغيرة محليًا ولا يُسمح لها بالتصاعد"، مضيفًا، أنه يمثل زيادة في التنسيق المتبادل بين الجيوش.

Advertisements

في تطور كبير، أعلن "نارافان"، أن جميع القضايا قد تم حلها بين الجانبين لإنشاء خط ساخن عسكري بين المدير العام للعمليات العسكرية في الهند والقيادة الغربية لمسرح الأحداث لجيش التحرير الشعبي الصيني لضمان السلام على طول الحدود ونزع فتيل التوتر المواجهات الناشئة بشكل فعال وسريع.

صدرت المبادئ التوجيهية الاستراتيجية من قبل قيادة البلدين بعد قمة غير رسمية بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس الصيني شي جين بينج، في ووهان في أبريل 2018 لبناء الثقة والتفاهم المتبادل وتعزيز القدرة على التنبؤ في إدارة شؤون الحدود بين الجيشين العملاقين في جنوب آسيا.

على مدار الأعوام القليلة الماضية، طورت الهند مطارًا على مدى عقود من الزمن بالقرب من الحدود الصينية على طول خط المراقبة الفعلية لدعم نشر نظام الأسلحة المتطور بوتيرة سريعة.

وقام سلاح الجو الهندي والجيش الهندي بأول مناورات حربية لطيفة في أكتوبر 2019 لاختبار الاستعداد على طول الحدود مع الصين.

نشر الجيش الهندي مدافع هاوتزر من طراز M-777 وصواريخ كروز براهموس الأسرع من الصوت وطائرات مقاتلة سائدة على طول الحدود الصينية على مدار العامين الماضيين.

أعربت الصين عن قلقها في عام 2018 بشأن النشر المخطط لنظام الأسلحة المتقدمة على طول الحدود البالغة 4،057 كيلومتر التي تشترك فيها مع الهند.