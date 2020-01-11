كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السلطان قابوس استهل النهضة العمانية والدبلوماسية الهادئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

السلطان قابوس بن سعيد الذي توفي في ساعة متأخرة يوم الجمعة بسلطنة عمان خلال فترة حكمه التي استمرت 49 عامًا من بلد يعاني من الفقر مزقته المعارضة، إلى دولة مزدهرة ووسيط موثوق به دوليًا في بعض القضايا الشائكة في المنطقة.

وأصبح سلطان في يوليو 1970 بعد إيداع والده في انقلاب قصر بهدف إنهاء عزلة البلاد واستخدام عائداتها النفطية للتحديث والتطوير.

وصرحت وكالة الأنباء العمانية "أونا" أن قابوس توفي بعد "مسيرة حكيمة ومنتصرة غنية بالسخاء احتضنت سلطنة عمان، وامتدت إلى العالم العربي، والإسلامي، والعالم بأسره، وحققت سياسة متوازنة يحترمها العالم بأسره".

ولكن لم تُكشف سبب الوفاة، فكان قابوس البالغ 79 عامًا، يعاني من المرض منذ سنوات وكان في بلجيكا في ديسمبر لتلقي العلاج.

ويترك موته عُمان، الحليف الرئيسي للغرب، دون أن يكون له خليفة واضح لأنه لم يعين أحدًا علنًا. السلطان، الذي سيطر على اتخاذ القرارات في الدولة الخليجية لعقود من الزمن، وسجل سرًا اختياره في خطاب مختوم إذا لم توافق العائلة المالكة على خط الخلافة.

وقال أحد الدبلوماسيين في المنطقة "كان تعيين السلطان وباركه خلفًا له حيًا كان بمثابة خدمة ضخمة لعمان".

ويشعر المحللون بالقلق حيال الخلاف بين العائلة المالكة، وتجدد التنافس القبلي وعدم الاستقرار السياسي، والآن يجب اختيار حاكم جديد في وقت تولى فيه الصقور الشباب السلطة في المملكة العربية السعودية المجاورة، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

كان قابوس شفاء الخلافات القديمة في بلد مقسم منذ فترة طويلة بين المناطق الداخلية القبلية المحافظة والبحرية الساحلية، وأصبح معروفًا لمواطنه باسم "النهضة"، حيث استثمر مليارات الدولارات من عائدات النفط في البنية التحتية وبناء واحدة من أفضل القوات المسلحة المدربة في المنطقة.

وبينما لم يحث قابوس على التعارض في الداخل، رسم قابوس سياسة خارجية مستقلة، دون الانحياز إلى صراع على السلطة بين المملكة العربية السعودية، وإيران، أو في نزاع خليجي مع قطر.

احتفظت مسقط بعلاقات مع كل من طهران وبغداد خلال الحرب الإيرانية العراقية بين عامي 1980، و1988، ومع إيران والولايات المتحدة بعد خلافهما الدبلوماسي في عام 1979.

وساعدت عُمان في التوسط لمحادثات سرية بين الولايات المتحدة وإيران في عام 2013 أدت إلى اتفاق نووي تاريخي دولي بعد عامين.

وولد قابوس، الحاكم الثامن لسلالة آل سعيد التي حكمت عمان منذ عام 1744، في 18 نوفمبر 1940 في ظفار.

وفي عام 1958، توجه إلى إنجلترا لإكمال تعليمه، وتعزيز الروابط التاريخية بين بريطانيا والعائلة المالكة العمانية.

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ودرس لمدة عامين في الأكاديمية العسكرية الملكية في ساندهيرست، وخدم ستة أشهر في الجيش البريطاني في ألمانيا الغربية، وعاد إلى إنجلترا في عام 1962 لدراسة الحكم المحلي.

من عام 1964، إلى عام 1970، اقتصر قابوس على القصر الملكي في صلالة ونفى أي دور له في إدارة عمان.

ولقد شعر بالإحباط من أساليب والده وتشككه في قدرة الجيش على هزيمة متمردي ظفري.

وعندما بدأت صادرات النفط في عام 1967، كان السلطان سعيد، المعتاد على القيود المالية المشددة، مترددًا في الإنفاق على التنمية.

لقد ورث السلطان الجديد، الذي كان يبلغ من العمر 30 عامًا فقط، دولة ذات بنية تحتية فقيرة، وعدد قليل من المسؤولين المهرة وأي من المؤسسات الحكومية الأساسية.

وأكد قابوس تدريجيًا على سلطته من خلال تولي دور رئيس الوزراء ووزارات المالية والدفاع والشؤون الخارجية التي احتفظ بها.

وحارب متمردي ظفار بمساعدة بريطانيا والأردن وإيران من خلال التقدم العسكري، ومنح قادة المتمردين، ووظائف حكومية، أنهت قابوس التمرد خلال ست سنوات من توليه السلطة.

ووجهت الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 انتباه قابوس إلى مضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس النفط العالمي تقريبًا. وتعهد بالإبقاء على المضيق مفتوحًا، وفي عام 1980 وقع اتفاقًا للسماح للقوات الأمريكية باستخدام المنشآت العمانية في حالات الطوارئ.

وفي عام 1981، بدأ قابوس في توسيع المشاركة السياسية، وعقدت انتخابات حرة لمجلس استشاري في عام 2003.

ولا تزال البطالة مرتفعة، والتي أشعلت مظاهرات محدودة في عام 2011، وقد اعتمدت الدولة بشكل متزايد على الاقتراض الخارجي مع انخفاض أسعار النفط، مما دفع تصنيفها الائتماني إلى وضع غير مرغوب فيه.

وينص قانون 1996، على أن الأسرة الحاكمة ستختار خليفة في غضون ثلاثة أيام من خلع العرش.

إذا فشلوا، فإن مجلس المسؤولين العسكريين والأمنيين، ورؤساء المحاكم العليا ورؤساء المجلسين، سيضعون السلطة في الشخص الذي عينه السلطان في رسالته.

وقال قابوس في مقابلة أجريت معه عام 1997 عندما سئل عن الخلافة "لقد قمت بالفعل بكتابة اسمين، بترتيب تنازلي، ووضعتهما في مظاريف مختومة في منطقتين مختلفتين".