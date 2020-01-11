كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بومبيو": ركزت واشنطن على تطوير علاقات "بناءة ومثمرة" مع روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، بالسفير الأمريكي الجديد في روسيا، والذي كان "سعيدًا باليمين" يوم الجمعة بعد أن تم استغلال الدبلوماسي في البداية في "المهمة الحرجة" في ديسمبر.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "بسعادة غامرة بحلف جون سوليفان اليمين الدستورية كسفير جديد لنا في روسيا. جون هو بلا شك الشخص المناسب للانضمام لهذا المنصب الحاسم ونحن نسعى إلى علاقة بناءة ومثمرة مع الاتحاد الروسي".

وأوضح "بومبيو" الخلفية السياسية للترشيح قائلاً: "إننا نسعى إلى علاقة بناءة ومثمرة مع الاتحاد الروسي.

في نوفمبر، أعلن "سوليفان" أن التحسن في العلاقات بين واشنطن وموسكو ممكنة إذا امتثلت روسيا لاتفاقات السلام في مينسك بشأن تسوية النزاع في دونباس بشرق أوكرانيا.

وافق مجلس الشيوخ على ترشيح المبعوث الجديد في ديسمبر. شغل "سوليفان"، في الماضي غير البعيد، منصب القائم بأعمال وزير الخارجية الأمريكي، بعد أن عمل في البنتاجون سابقًا، ووزارة العدل، ووزارة التجارة.

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وقد أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، يوم الجمعة، أن السفير الأمريكي الجديد لدى روسيا جون سوليفان سيصل موسكو آواخر يناير الجاري، مؤكدا خلال مشاركته في أحدث جولات الحوار الاستراتيجي بين روسيا واليابان في طوكيو، أن سوليفان سيتواجد في موسكو قبل نهاية هذا الشهر، حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكان قد أكد السفير الأمريكي الجديد في روسيا جون سوليفان، يوم الجمعة 20 ديسمبر، أن أولويات برنامج عمله في موسكو هو محاربة التنظيمات الإرهابية ومن بينها تنظيما "داعش" و"القاعدة".

وأشار سوليفان وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إلى أنه سيحاول التركيز على مجالات التعاون بين موسكو وواشنطن، والتي تظل ممكنة على خلفية العلاقات المحتدمة بين البلدين، وخاصة التعاون من أجل تطوير استراتيجية الحد من الأسلحة، وقضية الأمن في القطب الشمالي، وتبادل المعلومات للحماية من الهجمات الإرهابية.

وقال الدبلوماسي الأمريكي: "نتوقع من الحكومة الروسية أن تأخذ على محمل الجد التزاما بحماية العالم من الجماعات الإرهابية الخطيرة مثل تنظيم "داعش" وتنظيم "القاعدة المحظورين في روسيا".

جدير بالذكر، أن في الـ12 من ديسمبر الماضي، أكد مجلس الشيوخ الأمريكي ترشيح سوليفان، الذي كان نائبًا وزير الخارجية؛ لشغل منصب سفير أمريكا لدى روسيا الاتحادية، وفي الـ23 من ديسمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ​مايك بومبيو​، تعيين سوليفان​، سفيرًا جديدًا للولايات المتحدة في ​روسيا.