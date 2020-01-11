ما لا تعرفه عن هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عُمان الجديد

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ذكرت وسائل إعلام عمانية، تعيين هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطانا لعُمان خلفًا لقابوس بن سعيد.

واجتمع عدد من كبار المسؤولين وأفراد العائلة المالكة، اليوم السبت، لفتح وصية سلطان عُمان الراحل قابوس بن سعيد، ونصت على تسمية هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطانا لعُمان.

وبحسب ما نصت عليه المادة السادسة من النظام الأساسي للدولة، فتح مجلس العائلة المالكة ومجلس الدفاع، فتح الوصية واتخاذ الإجراءات لتثبيت من أوصى به جلالة السلطان بالتنسيق مع مجلس العائلة المالكة.

وكشفت وسائل الإعلام، أن هيثم بن طارق آل سعيد هو ابن عم السلطان الراحل قابوس، وهو من مواليد عام 1954.

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هيثم بن طارق آل سعيد

وتولى السلطان هيثم العديد من المناصب في عُمان، فسبق وكان رئيس اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية "عمان 2040" ثم وزيرا للتراث والثقافة منذ فبراير 2002، كما شغل العديد من المناصب في وزارة الخارجية ومنها الأمين العام، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية ووزير مفوض.

كما تولى رئاسة الاتحاد العُماني لكرة القدم بين عامي 1983 و198، وترأس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأسيوية الشاطئية الثانية التي أقيمت في مسقط 2010، نقلًا عن قناة سكاي نيوز عربية.

وتوفى السلطان قابوس بن سعيد، صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز 79 عاما، كما تم الإعلان عن تعطيل العمل الرسمي في البلاد في القطاعين العام والخاص، وتنكيس الأعلام خلال أيام الحداد.