كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الإمارات ينعى السلطان قابوس بن سعيد ويعلن الحداد 3 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان، السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، معلنًا تنكيس الأعلام، والحداد 3 أيام، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.

وفي بيان أصدرته وزارة شؤون الرئاسة، قال الشيخ خليفة: "إننا ننعي اليوم زعيما من أبرز وأخلص أبناء الأمتين العربية والإسلامية أعطى الكثير لشعبه وأمته ووهب حياته دفاعا عن قضاياها بصدق وإخلاص وتجرد ".

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وأضاف الشيخ خليفة: "وإذ نعرب عن خالص تعازينا للعائلة المالكة ولشعب سلطنة عُمان الشقيقة في الفقيد الكبير السلطان قابوس بن سعيد، فإننا نؤكد ثقتنا الكاملة في نفاذ بصيرة وصلابة وقدرة شعب سلطنة عُمان وقيادته الحكيمة كعهدنا بها على إكمال المسيرة المظفرة لفقيد الأمة في خدمة قضايا أمته والنهوض بمسيرة العمل العربي المشترك".

وفي وقت سابق أعلن البلاط الملكي، وفاة السلطان قابوس بن سعيد، صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز 79 عاما، كما تم الإعلان عن تعطيل العمل الرسمي في البلاد في القطاعين العام والخاص، وتنكيس الأعلام خلال أيام الحداد.

ولد السلطان في صلالة بمحافظة ظفار عام 1940، من أسرة البوسعيد التي تحكم عمان منذ عام 1744، ودرس في بريطانيا، وتزوج لفترة قصيرة ولم ينجب أبناء، ولذلك هناك خلاف حول من سوف يخلفه في الحكم.