كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. الهند تنجح في الهبوط الموقوف لمقاتلة خفيفة على متن حاملة طائرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبحت الهند الدولة السادسة بعد روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة والصين التي تتقن فن الهبوط الموقوف على ظهر حاملة طائرات، حيث انضمت الهند إلى مجموعة مختارة من الدول، صباح اليوم السبت، عندما هبطت بنجاح نسختها البحرية المنتجة محليًا من طائرة مقاتلة خفيفة على ظهر حاملة الطائرات INS Vikrmaditya في بحر العرب.

وأكدت البحرية الهندية أن المقاتلة الخفيفة محلية الصنع، ذات مقعدين هبطت بنجاح على سطح Vikramaditya في الساعة 10:02 صباحًا (بالتوقيت الهندي القياسي)، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وقالت البحرية، خلال انضمامها إلى بلدان مثل الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والصين بـ"الكتاب المدرسي" الهبوط الموقوف: "مع هذا العمل الفذ، تم إثبات التقنيات المتخصصة التي تم تطويرها محليًا والمتخصصة في عمليات المقاتلين التي تعمل على سطح السفينة، والتي ستمهد الآن الطريق لتطوير وتصنيع مقاتلة ذات محركين على سطح السفينة للبحرية الهندية".

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تمت تسمية متغير الهواء للطائرة المقاتلة الخفيفة تيجاس هال وتعمل بالفعل مع القوات الجوية، وقد وضعت القوات الجوية تحت الأمر لـ 83 مقاتلة تيجاس متعددة المهام إضافية. والبديل الجوي الحالي قادر على القيام بعمليات الدفاع الجوي والهجوم البري التقليدي بالقنابل الثقيلة.

تلقت النسخة البحرية من المقاتلة الخفبفة محلية الصنع نكسة كبيرة في ديسمبر 2016، رفض قائد البحرية الأدميرال سونيل لانبا، الطائرة في شكلها في ذلك الوقت. ثم أصدرت البحرية طلبًا للحصول على معلومات لشراء 57 مقاتلًا جديدًا لاستكمال طائرات ميج-29 كيه الروسية الصنع التي تعمل حاليًا.

تتطلع البحرية الهندية إلى استبدال مقاتلة ميج-29 كيه بحلول عام 2030-31 وتتوقع وكالة تطوير الطيران بالتعاون مع شركة هندوستان أيرونوتكس المحدودة أول رحلة من النسخة المتقدمة من المقاتلة البحرية الخفيفة محلية الصنع بحلول عام 2026.