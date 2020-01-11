“كلاسيكو” الشمال.. “الماط” يبحث عن فك العقدة والاتحاد يسعى لتكريس التفوق

يحتضن اليوم السبت، ملعب سانية الرمل بتطوان، مباراة “كلاسيكو” الشمال، التي ستجمع بين فريق المغرب الرياضي التطواني وضيفه اتحاد طنجة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من البطولة الاحترافية.

و تكتسي المواجهة أهمية بالغة للفريقين، إذ يسعى صاحب الأرض إلى الفوز من أجل الانفراد بالمركز الثالث في جدول الترتيب، بينما يتطلع الضيف إلى الخروج بنقاط المباراة كاملة، للابتعاد من الرتبة قبل الأخيرة.

ويبحث “الماط” عن إنهاء الاستعصاء الذي لازمه أمام “فارس البوغاز” في المباريات الست الأخيرة، والتي فشل خلالها الفريق في إلحاق الهزيمة بغريمه التقليدي.

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ويعود آخر فوز في لقاء رسمي للمغرب التطواني على اتحاد طنجة، إلى دجنبر من العام 2016 بهدف دون رد، لحساب مباريات الأسبوع الثاني عشر من بطولة موسم 2017/2016.

ومنذ تلك المباراة، التقى الفريقان في 6 مواجهات رسمية، حسم الاتحاد 4 لصالحه واحدة منها في إطار كأس العرش، بينما انتهت مواجهتان بلا غالب ولا مغلوب، علما أن الفريق التطواني فاز بمباراة ودية في يوليوز 2017.

يذكر أن المغرب التطواني يحتل الرتبة الرابعة في جدول ترتيب البطولة الاحترافية برصيد 18 نقطة، بينما يأتي اتحاد طنجة في المركز قبل الأخير بـ9 نقاط، مع مباراة ناقصة.