استطلاع: القائمة المشتركة تحصل على 15 مقعدًا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تصدّرت قائمة "كاحول لافان" استطلاع الرأي صحيفة "يسرائيل هيوم" أمس، الجمعة، بفارق كبير عن الليكود، وسط عدم قدرة أي منهما على تشكيل الحكومة حسب التحالفات الحاليّة، في حين بلغت قوّة القائمة المشتركة 15 مقعدًا.

ووفقًا لنتائج الاستطلاع، تحصل "كاحول لافان" في انتخابات تجري اليوم، على 34 مقعدا، بينما يحصل الليكود على 30 مقعدًا، فيما يزداد تمثيل القائمة المشتركة على لتحصل على 15 مقعدًا.

وأظهر الاستطلاع أن حزب "يهديوت هتوراه" الحريدي يحصل على 8 مقاعد، كما تحصل الأحزاب "يسرائيل بيتينو"، برئاسة أفيغدور ليبرمان، و"شاس" على 7 مقاعد لكل منها.

في المقابل، يحصل كل من تحالف حزب العمل مع حزب "غيشر"، و"المعسكر الديمقراطي" (تحالف ميرتس وإيهود براك) وتحالف "البيت اليهودي" و"عوتسما يهوديت"، على 5 مقاعد. وبحسب نتائج الاستطلاع، ينجح حزب "اليمين الجديد" برئاسة نفتالي بينت، في عبور نسبة الحسم (3.25% من أصوات الناخبين) ويحصل على 4 مقاعد.

وجاءت تقسيم المعسكرات بموجب استطلاع القناة على النحو الآتي: معسكر نتنياهو المتمثل بـ"كتلة اليمين" يحصل على - 54 مقعدًا (يتراجع بمقعد واحد عن الانتخابات الأخيرة)، معسكر غانتس – 44 مقعدا، القائمة المشتركة - 15 مقعدًا، وليبرمان - 7 مقاعد.