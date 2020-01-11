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شكرا لقرائتكم خبر عن أبين.. حملة أمنية لقوات الحزام الأمني في زنجبار ابتداء من يوم غد والان مع التفاصيل
السبت 11 يناير 2020
قالت قوات الحزام الأمني إنها ستنفذ حملة أمنية واسعة في مدينة زنجبار ابتداء من يوم غدًا الأحد.
وتدشن قوات الحزام ووحدة التدخل السريع حملة أمنية في مدينة زنجبار والمناطق المجاورة لها بشكل موسع.
وبخصوص أهداف الحملة أوضح القائد / عبد سند قائد الحزام الأمني بمدينة زنجبار" بأن هذه الحملة تأتي لتثبيت الأمن والاستقرار في المدينة وفرض هيبة الدولة عبر القوات الأمنية المشاركة في تنفيذ الحملة ومعالجة بعض القصور والتجاوزات الأمنية لتحقيق الأمن والاستقرار في المدينة المترامية الأطراف والقرى المجاورة لها حتى ينعم المواطنين بالسكينة العامة وممارسة حياتهم الطبيعية بشكل طبيعي.
وتابع سند: انطلاقاً من واجبنا الديني والأخلاقي سننفذ هذه الحملة وتحقيق أهدافها وسنتعامل مع الكل وفقا لضوابط وأهداف الحملة. .مؤكداً أن الحملة وضعت خطة أمنية محكمة من خلال انتشار القوات الأمنية في مداخل ومخارج المدينة واستحداث نقاط فجائية ومتغيرة المواقع.
وذكر القائد عبد سند أهم الأهداف التي ستشملها الحملة هي حظر الدراجات النارية من الساعة العاشرة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً. ومنع حمل السلاح الغير مرخص. ومنع إطلاق الأعيرة النارية في الأعراس والمناسبات الأخرى.
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