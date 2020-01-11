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مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا في مواجهات داخلية بمحافظة إب

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 11 يناير 2020

قتل وأصيب عدد من مسلحي مليشيا الحوثي الانقلابية، في مواجهات داخلية، شهدتها محافظة إب، وسط اليمن.

 

وقالت مصادر محلية إن اشتباكات عنيفة اندلعت الليلة الماضية، في مديرية السبرة شرق إب، بين قيادات حوثية وأسفرت عن قتلى وجرحى وخطف عدد من المسلحين.

 

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وذكرت المصادر أن قيادات حوثية من مركز المحافظة، قدمت إلى السبرة وباغتت نقاط مسلحة تابعة للقيادي الحوثي ومشرف مديرية السبرة " إياد الأبيض"، بمهاجمتها على اثر خلافات سابقة تتعلق بالإتاوات المالية والنفوذ، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من مسلحي "الأبيض"، قبل أن تندلع مواجهات بين الطرفين تمددت من سوق الأحد في عزلة "بني عاطف" إلى منطقة "المناييس"،عزلة "الأخلود"، وضاعفت من عدد القتلى والجرحى في صفوف الجانبين.

وأوضحت المصادر أن من بين القتلى والجرحى في صفوف مسلحي القيادي الحوثي الأبيض،" محمد مصلح الأبيض، عبدالقادر مصلح الأبيض، سمير محمد صالح الأبيض، الزهيري"، وآخرين.

 

وذكرت المصادر أن المسلحين الحوثيين القادمين من مركز المحافظة خطفوا عدد من المسلحين التابعين للأبيض، بعضاً منهم مصابين واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

 

وكانت مديرية السبرة قد شهدت على مدى الأشهر الماضية مواجهات مسلحة بين أجنحة مختلفة من المليشيا خلفت عشرات القتلى والجرحى.

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