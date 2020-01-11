اليمن.. عمر باعباد يكشف مستقبل قضية الجنوب

السبت 11 يناير 2020

كشف مستشار رئيس الجمعية الوطنية للشؤون الإقتصادية بالمجلس الانتقالي الجنوبي الدكتور "عمر عبداللاه عبدالرحيم باعباد" عن مستقبل قضية الجنوب.



وقال باعباد إن مستقبل قضية الجنوب منتصرة وسوف يتحقق الاستقلال بعزيمة أبناء الجنوب، وبعد الاعتراف الدولي والعربي ودول التحالف بعد التوقيع على اتفاق الرياض أصبح المجلس الانتقالي الممثل الوحيد بدون منازع للشعب الجنوبي وقضيتة والمستقبل يبشر بخير الجنوب قادم قادم بنمط دولة متطورة فيدرالية وبعد تحرير وادي حضرموت وبقية اراضي الجنوب وهذا قادم لا محالة له اتفاق أبناء الجنوب والتفافهم حول ممثلهم الشرعي المجلس الانتقالي.

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وأضاف هنا ما يعطي قراءة اي شخص المشهد بأن استقرار المنطقة عودة دولة الجنوب العربي وتحرير الجمهورية العربية اليمنية إلى أبنائها الخيرين الجنوب هو بوابة الجزيرة العربية وموقعة في مجلس التعاون الخليجي مستقبلا، الجنوب سوف يستعيد مكانتة باستقلالية وسرعة بناء الدولة الحديثة وتغيير كامل للبنية التحتية.