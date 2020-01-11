اليمن.. قيادي جنوبي يكشف عن خطوات المجلس الانتقالي

السبت 11 يناير 2020

كشف مستشار رئيس الجمعية الوطنية للشؤون الإقتصادية بالمجلس الانتقالي الجنوبي الدكتور "عمر عبداللاه عبدالرحيم باعباد" عن المطلوب من الحكومة الشرعية حسب برنامج تنفيذ اتفاق الرياض.



وقال لم تقوم الحكومة بأي بند من البنود بالتنفيذ ، وبعد انقضاء فترة التنفيذ كاملا، ليست حكومة شرعية وعليها الرحيل من عدن، والاتفاق مع التحالف أي المجلس الانتقالي في تشكيل حكومة مصغرة تكنوقراطية ذات خبرات وتجارب علمية وعملية لتسيير أمور الجنوب، وتنفيذ البنود من جانب أحادي.

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وعن خطوات الانتقالي، قال قمنا بكثير من التصريحات الإعلامية والصحفية في سياسة النفس الطويل وعدم تفريط أي شبر من قضيتنا وعلى الانتقالي أن يتفق وبتمسكة بالاتفاق مع التحالف في تطهير باقي المناطق الجنوبية والمنافذ من المتنفذين و الاحتلال الشمالي، وتشكيل حكومة مصغرة تكنوقراطية في إدارة الجنوب وتأسيس وصياغة دستور المستقبل للجنوب العربي دستور فيدرالي دولة متطورة حديثة والقيام بتنفيذ كل البنود لاتفاق الرياض بمساعدة دول التحالف، وأيضا كون الانتقالي من ضمن دول التحالف في ضرب الإرهاب عليهم أي التحالف إعطاء الضوء الأخضر في تحرير بقية أرض الجنوب.

وعن دور المجلس الانتقالي في القضاء على الفساد، قال إن الإجراءات التي اتخذها في التلاعب بالمشتقات النفطية من قبل المتنفذين قام بمحاربتها وفرض كثير من الإجراءات على الحكومة، وقد لاقت صعوبات في هذا الشي من أعضاء في الحكومة الشرعية الفاسدين في نهب الأموال، والآن اتخذ إجراءات رقابية على مداولة المبالغ من البنك المركزي إلا أن كل قوات الجنوب التابعة للمجلس الانتقالي اكتشفت هذه العملية وكثير من التهريب وأيضا فرص القانون والنظام على الانتقالي كثير من الأمور الصعب في تحمل إدارة الجنوب والمخلصين الوطنيين والأكاديميين التكنوقراطيبن سوف يخلصون في هذه المهام ونبذ الفساد لحياة كريمة لشعب الجنوب.