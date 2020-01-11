بالوثيقة.. الرياضة النيابية تطالب القضاء بالإسراع في تشكيل محكمة النزاعات الرياضية

رياضة 2020-01-11 | 11:36 0 مشاهدة طالب رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية، عباس عليوي، القضاء الأعلى بالإسراع بتشكيل محكمة النزاعات الرياضية واحالة القضايا الرياضية اليها.

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