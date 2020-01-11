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بالوثيقة.. الرياضة النيابية تطالب القضاء بالإسراع في تشكيل محكمة النزاعات الرياضية

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2020-01-11 | 11:36

بالوثيقة.. الرياضة النيابية تطالب القضاء بالإسراع في تشكيل محكمة النزاعات الرياضية

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طالب رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية، عباس عليوي، القضاء الأعلى بالإسراع بتشكيل محكمة النزاعات واحالة القضايا الرياضية اليها.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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