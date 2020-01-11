هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي اليمين الدستورية سلطانا جديدا لعمان

أدى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، السبت، اليمين الدستورية سلطانا جديدا لعمان، خلفا للراحل السلطان قابوس بن سعيد.

وقال السلطان هيثم بن طارق آل سعيد -في كلمة عقب أدائه اليمين الدستورية- إنه سيتبع خط الراحل السلطان قابوس بن سعيد، في سياساته الخارجية والتعاون الدولي.

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وتابع: السلطان قابوس أرسى مكانة دولية لسلطنة عمان، ونحرص على عدم التدخل في شؤون الغير، كما سنواصل مع الأشقاء في دول الخليج مسيرة التعاون والتعاضد.

وأضاف أن سلطنة عمان ستسعى مع الدول العربية إلى النأي بالمنطقة عن الصراعات، مشيرا إلى أنه سيبقى العلاقات مع دول العالم وفق نهج السلطان الراحل، مؤكدا مواصلة السياسة الخارجية القائمة على التعايش السلمي والمحافظة على العلاقات الودية مع كل الدول.

وأوضح هيثم بن طارق آل سعيد قائلا: عزاؤنا الوحيد في وفاة السلطان الراحل قابوس بن سعيد هو ما تركه لنا من إنجازات، مشيرا إلى أن عمان ستستمر في دعم جامعة الدول العربية وتتواصل مع قادة دول التعاون الإسلامي.

أعلن ديوان البلاط السلطاني في عمان، مساء الجمعة، وفاة السلطان قابوس بن سعيد عن عمر 79 عاما، كم تم إعلان الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام 40 يوما.