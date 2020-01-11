خامنئي طلب إصدار بيان علني في حادث الطائرة الأوكرانية

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الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي

قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية على تويتر إنه تم إطلاع الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يوم الجمعة بإسقاط الطائرة الأوكرانية دون قصد وأضافت أنه شدد على ضرورة إعلان المعلومات على الملأ بعد اجتماع للمجلس الأعلى للأمن القومي.

وراح ضحية الحادث كل من كانوا على متن الطائرة وعددهم 176 شخصا.