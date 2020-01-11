سلطان عمان الجديد يؤدي اليمين الدستورية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020 الخليج 365 ـ متابعات أدى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم السبت، كانون الثاني 11، 2020 اليمين سلطانا لعمان.

وفي كلمته التي أعقبت أداء اليمين، قال: سنحترم المواثيق والاتفاقيات التي وقعناها مع الدول والمنظمات. وتابع السلطان بن طارق: سنبني علاقاتنا مع دول العالم وفق نهج السلطان الراحل. Advertisements وأكد أن #عمان ستواصل دورها الفاعل في الأمم المتحدة والعمل على تحقيق الأمن الدولي. وتابع: سنواصل السياسة الخارجية القائمة على التعايش السلمي.

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