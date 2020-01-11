شكرا لقرائتكم سلطان عُمان: سنسير خارجياً على خط السلطان قابوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد سلطان عمان الجديد، هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، خلال مراسم تنصيبه، السبت، أنه سيسير خارجياً على الخط الذي رسمه السلطان قابوس، محافظاً على العلاقات الودية مع كافة الدول.

كما شدد على تمسكه بالمضي قدماً على النهج السامي للسلطان قابوس بن سعيد في تطوير وتقدم السلطنة.

إلى ذلك، أكد تمسكه بالحفاظ على عدم التدخل في شؤون الدول المجاورة، مشدداً على دفع مسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون.

وفي الشأن العربي، أكد استمراره في دعم جامعة الدول العربية وتحقيق أهدافها، والنأي بهذه المنطقة عن الصراعات.

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وكان السلطان هيثم استهل كلمته بالحديث بنعي السلطان الراحل قابوس، مثنياً على إنجازاته، وعلى الأعمال التي قام بها في شتى المجالات من أجل إرساء مكانة دولية لسلطنة عمان.

يذكر أن السلطان قابوس بن سعيد، كان قد توفي فجر السبت، بحسب ما أفاد البلاط السلطاني، معلناً الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص مدة 3 أيام، وكذلك تنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة.

وبعد ساعات أدى وزير التراث والثقافة العماني، هيثم بن طارق، اليمين الدستورية، سلطاناً لعمان خلفاً لابن عمه الراحل قابوس بن سعيد، وفق ما أعلنت الحكومة.

وقالت الحكومة العمانية في تغريدة "السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد يؤدي القسم سلطاناً للبلاد، إثر انعقاد مجلس العائلة المالكة وتقريره تثبيت من أوصى به السلطان قابوس بن سعيد".