مصر والاردن والكوبت يعلنون الحداد 3 أيام اثر وفاة السلطان قابوس

أعلنت كل من مصر والاردن والكويت الحداد 3 أيام اثر وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد عن 79 عاما بعد نصف قرن في الحكم.
وكان قابوس الذي تولى الحكم في 23 تموز 1970، يتلقى العلاج من سرطان في القولون بحسب دبلوماسيين.
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