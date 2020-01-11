ريفي: فقدان لبنان حق التصويت بالأمم المتحدة فضيحة جديدة تضاف لسجل الفساد والفشل

شدّد الوزير السابق ​أشرف ريفي​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "فقدان ​لبنان​ حقّ التصويت في ​الأمم المتحدة​ فضيحة جديدة تُضاف إلى سجلّ ​الفساد​ والفشل"، مركّزًا على أنّ "السلطة توقّع على إدانتها بنفسها، وتحوّل لبنان إلى دولةٍ فاشلة، وتهدم آخر ما تبقّى ممّا بَناه لبنانيّون كبار. ويسألون لماذا كانت ​الثورة​".

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