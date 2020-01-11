قوى الأمن: توقيف شخصين في صيدا ومحيطها بجرم سرقة صيدليات وتعاونيات

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّه "توافرت معلومات لدى ​مفرزة استقصاء الجنوب​ في وحدة الدرك الإقليمي، حول قيام أشخاص بأعمال سرقة في ​مدينة صيدا​ ومحيطها، طالت صيدليات وتعاونيات "​سوبرماركت​"، وذلك خلال شهر تشرين الثاني من العام الماضي".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتحريات الّتي قامت بها هذه المفرزة، تمكّنت من تحديد هوية أحد السارقين. وبعد عمليّة رصد دقيقة ومتابعة حثيثة استمرّت حوالي شهر، جرى استدراجه وتوقيفه من خلال مكمن محكم في خلدة، وتبيّن أنّه يُدعى: "ن. ن." (مواليد عام 1990، لبناني)، وأوقفت برفقته المدعوة: "ر. ك." (مواليد 1998، إثيوبية)".

ولفتت المديرية إلى أنّ "بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على سرقة إحدى ​الصيدليات​ و"سوبرماركت" في بلدة ​الهلالية​ - صيدا، بالاشتراك مع: "م. ن." (مواليد 1966، لبناني)، وبأنّ الأخير يقيم معه في غرفة في ​الرميلة​"، مبيّنةً أنّه "اعترفت أيضًا أنّه، وشريكه "م. ن." يقومان بتشغيل فتيات من الجنسية الإثيوبية بأعمال ​الدعارة​، كما أظهرت ذلك التسجيلات الصوتيّة في هاتفه الخلوي".

وذكرت أنّه "جرى توقيف "م. ن." بعد ​مداهمة​ الغرفة المذكورة. كما تبيّن أنّهما مطلوبان للقضاء بموجب مذكرات عدليّة عدّة، الأول بجرم سرقة والثاني بجرم دعارة"، مشيرةً إلى أنّ "الموقوفين أُحيلوا إلى ​مفرزة صيدا القضائية​ في وحدة ​الشرطة القضائية​، للتوسّع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص".