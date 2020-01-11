ريفي: السلطة توقّع على إدانتها بنفسها وتحوّل لبنان إلى دولةٍ فاشلة

رأى الوزير السابق ​أشرف ريفي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "فقدان ​لبنان​ حق التصويت في ​الأمم المتحدة​ فضيحة جديدة تُضاف الى سجلّ ​الفساد​ والفشل. ​السلطة​ توقّع على إدانتها بنفسها، وتحوّل لبنان إلى دولةٍ فاشلة، وتهدم آخر ما تبقى مما بناه لبنانيون كبار".



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