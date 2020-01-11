مراد دعا للإسراع بتشكيل حكومة تأخذ قرارات جريئة

لفت الوزير في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حسن مراد​ إلى ان "مطلب استعادة ​المال​ المنهوب كان أحد أبرز العناوين المطلبية التي نادينا بها قبل الحراك ومع بدايته، وبات هذا المطلب أكثر إلحاحا في ظل تدهور الأوضاع المالية و​الأزمة​ المصرفية مما يحتم الإسراع بتشكيل حكومة تأخذ قرارات جريئة لاستعادة حقوق الدولة من المتورطين بالنهب".

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