تلقّى رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​، رسائل وبرقيات تهنئة ب​العام الجديد​ من عدد من رؤساء الدول وكبار المسؤولين، أبرزها من الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​، رئيسة وزراء ​بلجيكا​ صوفي وليامز، ولي عهد أبو ظبي الشيخ ​محمد بن زايد آل نهيان​ والأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحريري تلقى رسائل وبرقيات تهنئة بالعام الجديد من عدد من رؤساء الدول وكبار المسؤولين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.