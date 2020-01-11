عبد الامير قبلان عزى بقابوس: عمل لتعزيز التضامن العربي

عزى رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الإمام الشيخ عبد الامير قبلان الامة العربية والاسلامية بوفاة السلطان قابوس بن سعيد "الذي خسرنا برحيله رئيسا محبا لشعبه وامته اسهم في نهضة سلطنة عمان وتقدمها، وعمل لتعزيز التضامن العربي والاسلامي وحل الخلافات بالحوار ومعالجة الازمات بالتشاور. وكان الراحل الكبير صديقا للبنان وشعبه عاملا لاستقرار وطننا وتقدمه وداعما لقضاياه الوطنية، وخسرت الامة برحيله رجلا حكيما اتسمت مواقفه بالاعتدال والوسطية، اذ عمل باخلاص لخدمة شعبه واعلاء شأن امته، مجسدا الانفتاح والتسامح في مسيرته السياسية ونهجه الوطني".
وقال: "نحن اذ نعزي سلطنة عمان شعبا ودولة واسرة كريمة بهذا المصاب الجلل، فاننا نتمنى للسلطان هيثم بن طارق السداد والنجاح في المضي قدما على نهج السلطان الراحل في خدمة قضايا الامة وتقدم سلطنة عمان ليكون خير خلف لخير سلف".
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