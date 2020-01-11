جريج: من الجريمة ممارسة التكتكة السياسية والترف التوزيري ولنخرج من الخسارة بثورة إصلاح

أكّد نقيب المحامين السابق جورج جريج، أنّ "في هذا الظرف، من الجريمة بعد ممارسة التكتكة السياسيّة والترف التوزيري"، مشدّدًا على "أنّنا نحن بأزمة غير مسبوقة سياسيًّا وماليًّا نقديًّا ومعيشيًّا".
ولفت في مداخلة إذاعيّة، إلى "أنّنا نعيش في عصر ثورة 17 تشرين غير المسبوقة أيضًا، وهناك أشخاص لا يزالون يبحثون عن جنس الحكومة، في وقت أنّ الشعب أصبح معلّقًا بين العَوَز الحاد والفقر المدقع". وبيّن أنّ "الطبقة السياسيّة منزعجة من الناس المتّحدين بعيدًا عن أي انتماء".
وكّز جريج على أنّ "الهدر والفساد والمحسوبيّة والمحاصصة وإساءة استخدام السلطة، هي دائن أساسي أوصل ماليّة الدولة إلى عجز كبير لامس الإفلاس؛ في حين أنّ الطبقة السياسيّة تتصرّف وكأنّ الزمن عادي"، منوّهًا إلى أنّ "هذه العقليّة تريد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، لكن لا عودة إلى الوراء".
ورأى أنّه "طالما أنّ الخسارة حصلت، فلنخرج منها بثورة إصلاح، وإلّا لن يبقى أمام اللبناني إلى الهجرة".
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