شكرا لقرائتكم خبر عن سوء شبكات المحمول أمام "اتصالات النواب" الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، 3 اجتماعات على مدار الأسبوع الجارى، لمناقشة عدد من القضايا الهامة في القطاع، حيث تنظر اللجنة غداً الأحد، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (642) لسنة 2019 بشأن الموافقة على خطاب اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وصندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الأفريقي بشأن منحة مشروع تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال والموقع بتاريخ 28/7/2019، وذلك بالاشترك مع مكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

ومن المتوقع، مناقشة اتفاقية منحة مشروع تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال، بحضور ممثلي وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعدل، والخارجية، والمالية، والاستثمار، والتعاون الدولي.

كما تبحث اللجنة خلال اجتماعها المزمع عقدة الإثنين القادم، سوء شبكات المحمول، في ضوء طلبي الإحاطة أولهما المقدم من النائب يوسف الصاوي، بشأن سوء شبكات المحمول الأربعة بمناطق (المسلة - العبودي- دلة - عزبة جبيلي- المنطقة الشرقية) بمدينة الفيوم، والثاني المقدم من النائب صلاح الدين عياد، بشأن عدم إنشاء عمود إرسال لشبكة الهاتف المحمول أورانج بمدينة الضبعة - محافظة مطروح.

Advertisements

وحسب جدول أعمال اللجنة للأسبوع الجارى، تنظر لجنة الاتصالات والتكنولوجيا بمجلس النواب، توصياتها الصادرة خلال شهرى نوفمبر وديسمبر من العام الماضى، ومتابعة مدى تنفيذها من قبل الحكومة.