شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: إعادة تشغيل خط طيران شرم الشيخ ولندن يشجع السياحة البريطانية لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت أمل رمزى، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، أهمية خطوة الحكومة المصرية، نحو دراسة إعادة تشغيل خط الطيران بين مدينة شرم الشيخ ولندن، لتشجيع الحركة السياحية الإنجليزية، مشيرة إلى أن السياحة البريطانية مهمة للدولة المصرية، كما تعد مصر مقصداً سياحياً هاماً للشعب البريطاني.

وأشارت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إلى أن الحكومة المصرية ووزارة الطيران المدني اتخذت مجموعة من الخطوات الهامة والإجراءات ذات المواصفات العالمية في السياحة المصرية مما أدى إلى إلى استئناف الرحلات البريطانية إلي شرم الشيخ بعد توقف دام عدة سنوات.

كان وزيرا السياحة والآثار والطيران المدني بحثا سبل التعاون بين الوزارتين ومحافظة جنوب سيناء لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للقطاع السياحي.

واتفق الوزيران على التعاون والتنسيق المستمر وتسخير كافة الجهود من أجل الترويج السياحي الدائم ودفع الحركة السياحية الوافدة من خلال إطلاق المبادرات وبرامج التحفيز لمشغلي الرحلات والوكلاء السياحيين.

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واقترح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بإنشاء شركة سياحية في شرم الشيخ لخدمة السائح الذي يريد زيارة سانت كاترين، بحيث تنشط شرم الشيخ الزيارة للمدينة التاريخية سانت كاترين، وكذلك أكد على ضرورة حل الاجراءات الورقية الطويلة لمن يرغب في التصوير بالمعالم السياحية والاثرية.

من جانبه، قال عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء، إن الدولة والقيادة السياسية أصبحت عازمة على تنمية وتطوير السياحة، مؤكدا أن المستثمرين طرحوا عددا من القضايا الشائكة على الدكتور خالد العناني، ومنها كيفية القضاء على ظاهرة حرق الأسعار ومبادرة البنك المركزي لدعم قطاع السياحة بحوالي 50 مليار جنيه وآلية تنفيذها في أسرع وقت، وتنفيذ معايير السياحة الخضراء، ومنع استخدام الاكياس البلاستيك في جنوب سيناء، حفاظا على البيئة.