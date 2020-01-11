شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صناعة النواب: افتتاح المعبد اليهودى يؤكد استيعاب بلادنا كافة الديانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إن افتتاح مصر للمعبد اليهودى بالإسكندرية بعد ترميمه هو بمثابة رسالة للعالم كله بأن مصر تغيرت إلى الأفضل فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأنها تتسع لكل الديانات السماوية ولا تُفرق بين كل من يعيشون على أرضها بما فيهم سياح مصر من مختلف العالم وضيوفها الذين فروا من الدول المجاورة بسبب الحروب والنزاعات والعمليات الإرهابية داخل دولهم.

وأضاف عامر، فى بيان له اليوم، أنه من المهم ما تم من تطوير وتحديث شاملين داخل المعبد اليهودى بالإسكندرية، واستطرد: "ولكن الأهم هو رسالة مصر للعالم كله أنها دولة حاضنة لكل الديانات السماوية، وأنها تسع الجميع، وأنها تحترم وتطبق الدستور والقوانين المصرية احتراما كاملا وتنفذه تنفيذا كاملا على أرض الواقع".

Advertisements

ووجه المهندس محمد فرج عامر تحية لكل يد مهندس وأثرى وفنى ومعمارى وعامل مصرى شريف شاركت فى التحديث والتطوير الشاملين داخل المعبد اليهودى الذى أصبح تحفة معمارية فى غاية الروعة والجمال وسيكون له أثاره الكبيرة والإيجابية فى الترويج عالميا للسياحة داخل محافظة الإسكندرية التى تأكد العالم كله أن عروس البحر المتوسط تعطى أكبر اهتمام للتراث المصرى من كافة الديانات.

وكان الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، قد افتتح المعبد اليهودى بالإسكندرية، بعد الانتهاء من ترميمه، وتعد هذه هى المرة الأولى الذى يشهد فيها المعبد أعمال ترميم من إنشائه، فكان يتم عليه أعمال صيانة دورية فقط، فى إطار اهتمام الدولة بالمبانى الأثرية والدينية، ليصبح رسالة سلام وحبة للعالم أجمع.