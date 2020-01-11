رئيس صناعة النواب: افتتاح المعبد اليهودى يؤكد استيعاب بلادنا كافة الديانات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إن افتتاح مصر للمعبد اليهودى بالإسكندرية بعد ترميمه هو بمثابة رسالة للعالم كله بأن مصر تغيرت إلى الأفضل فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأنها تتسع لكل الديانات السماوية ولا تُفرق بين كل من يعيشون على أرضها بما فيهم سياح مصر من مختلف العالم وضيوفها الذين فروا من الدول المجاورة بسبب الحروب والنزاعات والعمليات الإرهابية داخل دولهم.
وأضاف عامر، فى بيان له اليوم، أنه من المهم ما تم من تطوير وتحديث شاملين داخل المعبد اليهودى بالإسكندرية، واستطرد: "ولكن الأهم هو رسالة مصر للعالم كله أنها دولة حاضنة لكل الديانات السماوية، وأنها تسع الجميع، وأنها تحترم وتطبق الدستور والقوانين المصرية احتراما كاملا وتنفذه تنفيذا كاملا على أرض الواقع".
ووجه المهندس محمد فرج عامر تحية لكل يد مهندس وأثرى وفنى ومعمارى وعامل مصرى شريف شاركت فى التحديث والتطوير الشاملين داخل المعبد اليهودى الذى أصبح تحفة معمارية فى غاية الروعة والجمال وسيكون له أثاره الكبيرة والإيجابية فى الترويج عالميا للسياحة داخل محافظة الإسكندرية التى تأكد العالم كله أن عروس البحر المتوسط تعطى أكبر اهتمام للتراث المصرى من كافة الديانات.
وكان الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، قد افتتح المعبد اليهودى بالإسكندرية، بعد الانتهاء من ترميمه، وتعد هذه هى المرة الأولى الذى يشهد فيها المعبد أعمال ترميم من إنشائه، فكان يتم عليه أعمال صيانة دورية فقط، فى إطار اهتمام الدولة بالمبانى الأثرية والدينية، ليصبح رسالة سلام وحبة للعالم أجمع.
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