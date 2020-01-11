وفاة السلطان قابوس وتنصيب هيثم بن طارق ليتولى حكم سلطنة عمان

توفي السلطان قابوس بن سعيد في وقت متأخر من الليلة الماضية، عن عمر ناهز 80 عاما بعد معاناة مع المرض، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العمانية عن البلاط السلطاني.

وحكم السلطان قابوس، سلطنة عمان منذ توليه السلطة عام 1970، حيث لم يكن له أولاد ولم يعلن تعيين خلف له.

وصباح اليوم السبت، أعلن التلفزيون الرسمي العماني، تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد، سلطانا لعمان، خلفا للسلطان قابوس.

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وكان مجلس الدفاع الأعلى في سلطنة عمان، دعا اليوم، مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم في البلاد بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

ويقول النظام الأساسي لسلطنة عمان الذي تم وضعه عام 1996، إن الأسرة الحاكمة تختار خلفا له خلال 3 أيام من خلو العرش.

وإذا لم تتوصل الأسرة الحاكمة لاتفاق، يعلن مجلس يضم مسؤولين عسكريين وأمنيين ورؤساء المحكمة العليا ورئيسي مجلسي الدولة والشورى، تولي الشخص الذي حدد السلطان اسمه بشكل سري في رسالة مغلقة الحكم في السلطنة.