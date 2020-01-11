وأخيرا.. إيران تعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية عن “غير قصد” بسبب “خطأ بشري”

اعترفت قيادة القو ات المسلحة الإيرانية، فجر اليوم السبت، بأن “خطأ بشريا” تسبب بكارثة طائرة البوينغ 737 الأوكرانية.

وأوضح بيان للجيش الإيراني، الذي نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أن البوينغ الأوكرانية اعتبرت “طائرة معادية” و”أصيبت” في وقت كانت تهديدات العدو عند أعلى مستوى.

وعقب ذلك، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، صباح اليوم، أن بلاده تشعر بأسف “عميق” لإسقاط طائرة مدنية أوكرانية، معتبرا ذلك “مأساة كبرى وخطأ لا يغتفر”.

وكتب روحاني في تغريدة على تويتر “التحقيق الداخلي للقوات المسلحة خلص إلى أن صواريخ أطلقت للأسف عن طريق الخطأ، أدت إلى تحطم الطائرة الأوكرانية وموت 176 شخصا بريئا”، موضحا أن “التحقيقات مستمرة لتحديد” المسؤولين “وإحالتهم على القضاء”.

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وفي نفس السياق، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بمعاقبة المذنبين وبدفع تعويضات من قبل إيران التي اعترفت بأنها اسقطت “بالخطأ” طائرة البوينغ الإيرانية، ما أسفر عن سقوط 176 قتيلا.

وقال زيلينسكي على صفحته على فيسبوك “ننتظر من إيران إحالة المذنبين على القضاء ودفع تعويضات”.

وقدم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، “اعتذارات” بلاده عن كارثة طائرة البوينغ الأوكرانية.

وكتب ظريف في تغريدة على تويتر “يوم حزين”. وأضاف أن “خطأ بشري دا في فترة الأزمة التي تسببت بها نزعة المغامرة الأميركية أديا إلى الكارثة”، معبرا عن “أسفه العميق واعتذاراته وتعازيه للشعب الإيراني ولعائلات الضحايا”.