خبراء أميركيون: تصرف إيران طائش.. وجب عليها إغلاق مجالها الجوي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال خبيران أميركيان اليوم، السبت، إنه كان يتعين على إيران إغلاق مجالها الجوي، قبل إطلاقها صواريخ باليستية على قاعدتين تضمان قوات أميركية بالعراق، الأسبوع الماضي.

وأفاد الجنرال المتقاعد بالجيش الأميركي، جيمس ماركس، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" أن "المجال الجوي كان مشتعلا فوق إيران، وكان الجميع في حالة استنفار قصوى، وقلق وكثير من الفوضى".

وأضاف: "ورغم ذلك كانت هناك طائرات تجارية ظلت تقلع من مطار طهران.. هذا أمر غير مسؤول بشكل مذهل".

ووافق المفتش السابق بإدارة الطيران الفدرالية الأميركية، ديفيد سوسي، قائلا إن "ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة لم تكن لديهم فكرة عن أنهم يحلقون في منطقة حرب"، وأضاف في تصريحات للشبكة نفسها: "هذا أمر غير مسؤول تماما (من جانب طهران)".

تصريحات الخبيرين جاءت قبل أن تعترف إيران رسميا بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بالخطأ.

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وأعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني، في بيان السبت، عن أسف بلاده الشديد للخطأ الكارثي الذي أدى إلى إسقاط الطائرة، واصفا الحادث بأنه "خطأ لا يغتفر".

وقال روحاني: "للأسف إن خطأ بشريا وإطلاقا خاطئا، أسفر عن كارثة كبرى راح ضحيتها عشرات الأبرياء"، بحسب ما أوردته وكالة "فارس" شبه الرسمية.

وأضاف أن الحادثة الأليمة ليست قضية يمكن العبور منها بسهولة، مشددا على وجوب مواصلة التحقيقات لتحديد جميع أسبابها. وأكد روحاني، أن بلاده ستحاسب المسؤولين عن "الخطأ".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت هيئة الأركان الإيرانية، في بيان، أن منظومة دفاع جوي تابعة لها أسقطت الطائرة إثر "خطأ بشري"، لحظة مرورها فوق "منطقة عسكرية حساسة".

وفي 8 كانون الثاني/ يناير الجاري، سقطت طائرة ركاب أوكرانية من طراز "بوينغ 737"، ما أسفر عن مصرع 176 شخصا، هم 82 إيرانيا و63 كنديا و11 أوكرانيا و10 سويديين و4 أفغان و3 ألمان و3 بريطانيين.