القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق يوفنتوس الإيطالي يستعد من أجل بدء المفاوضات مع وكلاء مهاجمه الأرجنتيني، باولو ديبالا، لتجديد عقده.
ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن ديبالا بات قريبًا من التجديد مع يوفنتوس، أكثر من أي وقت مضى، وهو الأمر الذي سيغلق ملف رحيله عن ناديه، بعدما كان على وشك تغيير القميص، الصيف الماضي.
ورفض الأرجنتيني الانتقال إلى مانشستر يونايتد، قبل انطلاق الموسم الجاري، مقابل رحيل روميلو لوكاكو إلى السيدة العجوز.
وعاد هذا الأمر بالنفع على يوفنتوس، فرغم غياب ديبالا عن انطلاقة الموسم، إلا أنه بات أكثر اللاعبين استخدامًا من قبل المدرب، ماوريسيو ساري، حيث لعب 23 مباراة وسجل 9 أهداف.
وينتهي عقد ديبالا الحالي، عام 2022، ويتقاضى من خلاله 7 ملايين يورو سنويا.
لكنه من المتوقع أن يحصل بموجب العقد الجديد، على 10 ملايين يورو في الموسم الواحد.
كانت هذه تفاصيل خبر ديبالا يقترب من تجديد عقده مع يوفنتوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.