ديبالا يقترب من تجديد عقده مع يوفنتوس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق يوفنتوس الإيطالي يستعد من أجل بدء المفاوضات مع وكلاء مهاجمه الأرجنتيني، باولو ديبالا، لتجديد عقده.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن ديبالا بات قريبًا من التجديد مع يوفنتوس، أكثر من أي وقت مضى، وهو الأمر الذي سيغلق ملف رحيله عن ناديه، بعدما كان على وشك تغيير القميص، الصيف الماضي.

ورفض الأرجنتيني الانتقال إلى مانشستر يونايتد، قبل انطلاق الموسم الجاري، مقابل رحيل روميلو لوكاكو إلى السيدة العجوز.

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وعاد هذا الأمر بالنفع على يوفنتوس، فرغم غياب ديبالا عن انطلاقة الموسم، إلا أنه بات أكثر اللاعبين استخدامًا من قبل المدرب، ماوريسيو ساري، حيث لعب 23 مباراة وسجل 9 أهداف.

وينتهي عقد ديبالا الحالي، عام 2022، ويتقاضى من خلاله 7 ملايين يورو سنويا.

لكنه من المتوقع أن يحصل بموجب العقد الجديد، على 10 ملايين يورو في الموسم الواحد.