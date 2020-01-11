سواريز يثير قلق برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن النجم الأوروغواياني، لويس سواريز، أثار قلق فريقه برشلونة الإسباني، بعد الكشف عن إصابة جديدة تعرض لها.

وكان برشلونة قد ودع كأس السوبر الإسباني من الدور نصف النهائي، الخميس، بعد هزيمته أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن سواريز ظهر في التدريبات التي سبقت مباراة إسبانيول في الليغا، وهو يتحسس موضع الإصابة القديمة في الركبة، وبدت على وجهه ملامح الألم، لكن ذلك لم يمنعه من المشاركة في المباراة، بل وتسجيل هدف وصناعة آخر.

وفي مباراة أتلتيكو مدريد، شارك سواريز في المباراة كاملة، وقدم أداء جيدًا.

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لكن بعدما عاوده الشعور بالألم في لقاء أتلتيكو، فسوف يتواصل مع الطبيب الذي أجرى له الجراحة في أيار/مايو الماضي، لاتخاذ اللازم.

وأشار التقرير إلى أنه في حال أثبتت الفحوصات الطبية حاجة اللاعب للجراحة، فربما يغيب مدة تزيد على الشهر.

ويأمل سواريز في خوض مباراة نابولي بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وهو في كامل جاهزيته.

ويحل برشلونة ضيفا على نابولي ذهابا يوم 25 شباط/فبراير المقبل، بينما يتواجهان في كامب نو إيابا يوم 18 آذار/مارس.