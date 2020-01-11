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شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب اليمن في الخارج يبدؤون بخطوات تصعيدية احتجاجا على تأخر صرف المستحقات والان مع التفاصيل
السبت 11 يناير 2020
أكدت مصادر طلابية يمنية، أمس الجمعة، أن طلاب اليمن الموفدين للدراسة في عشرات الدول العربية والاسلامية والاجنبية، يستعدون للبدء بخطوات تصعيدية، احتجاجا على تأخير مستحقاتهم المالية.
وذكرت المصادر في عدة بيانات أن الطلاب سيبدؤون بالتصعيد السلمي من خلال تنظيم وقفات احتجاجية أمام السفارات اليمنية والملحقيات لمطالبة وزارة التعليم العالي والحكومة اليمنية المعترف بها بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.
ولفتت المصادر الى أن الطلاب سينظمون وقفات احتجاجية في الجامعات التي يدرسون بها، قبل وقفاتهم امام السفارات.
يشار إلى أن طلاب اليمن، ينتظرون مستحقاتهم للربعين الثالث والرابع من 2019
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