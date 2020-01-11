شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي جنوبي: هذه القوة ستتسلم حماية الجنوب والان مع التفاصيل

السبت 11 يناير 2020 كشف الإعلامي الجنوبي "عادل اليافعي" عن هوية القوة التي ستتسلم حماية الجنوب بحسب بنود اتفاق الرياض.

Advertisements وذكر اليافعي أن ‏قوات الدعم والإسناد والأحزمة الأمنية والنخبة ومكافحة الارهاب هي من ستتسلم الجنوب اليوم. وقال الاعلامي اليافعي في تغريدة له:‏ "قوات الدعم والإسناد والأحزمة الأمنية والنخبة ومكافحة الارهاب التي أهلتها الامارات و قارعت بهم الحوثي والارهاب وانتصرت عليهم وثبتت الامن والاستقرار في الجنوب، شن عليها الاصلاح هجوما رهيبا ووصفها بمليشيات عميلة للامارات، هي اليوم ستتسلم الجنوب من شرقه الى غربه".

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