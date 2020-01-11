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شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني ليبي يتوقع انسحاب تركيا من ليبيا بعد الحصول على تعويضات مالية والان مع التفاصيل
السبت 11 يناير 2020
لم يستبعد النائب في البرلمان الليبي سعيد امغيب، الجمعة، أن تمضي حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايزالسراج في دفع تعويضات مالية لتركيا.
بدوره قال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي الليبي مظفر أكسوي، إن "البلدين قريبان من توقيع مذكرة تفاهم، تقضي بدفع تعويض مبدئي بـ 2.7 مليار دولار عن أعمال في ليبيا قبل 2011".
وتهدف المذكرة، حسب المسؤول التركي، إلى إحياء عمليات متوقفة لشركات تركية في ليبيا.
وتابع أمغيب أن "حكومة الوفاق تعتقد أن تركيا ستقف معها إلى النهاية وتصدق أن أردوغان سيضحي بمصالح تركيا من أجلها".
ورأة أمغيب أن حكومة طرابلس كانت في البداية رهينة الميليشيات، وأنها الآن "رهينة الرئيس التركي أردوغان، وفايز السراج لا يستطيع رفض ما تطلبه منه تركيا، والدليل توقيع مذكرة ترسيم الحدود البحرية مع تركيا وغيرها".
وقال امغيب "أعتقد أن تركيا تريد الانسحاب من المشهد السياسي الليبي، ربما بعد عقد صفقة مع روسيا وبالتالي يريد أردوغان أن يخرج من ليبيا بأكبر قدر من المكاسب والمصالح من أجل تركيا".
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