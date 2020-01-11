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هونغ كونغ تحذر مواطنيها من السفر إلى إيران

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 11 يناير 2020

حذرت هونغ كونغ مواطنيها، الجمعة، من السفر "غير الضروري" إلى إيران، بعد أيام من هجمات صاروخية إيرانية على قوات أمريكية في العراق رداً على ضربة أمريكية بطائرة دون طيران قتلت قائداً عسكرياً إيرانياً كبيراً.

 

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وقال مكتب الأمن في هونغ كونغ في التحذير: "على الموجودين هناك بالفعل مراقبة الوضع وتوخي الحذر، والاهتمام بسلامتهم الشخصية، وتجنب الاحتجاجات، والتجمعات الكبيرة".

 

وأضاف أنه على المواطنين أيضاً تجنب السفر إلى حدود إيران مع أفغانستان، والعراق، وباكستان بسبب الوضع الأمني المضطرب.

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